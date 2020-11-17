龍緯汶認狎3歲及6歲非華裔女童　並拍私處特寫祼體合照

以協助少數族裔爭取權益見稱的南方民主同盟主席龍緯汶，被揭發非禮兩名年僅3歲及6歲非華裔女童，並分別拍下她們替自己手淫的片段及私處照片。6歲女童向兄長求助，兄長遂到龍的辦公室裝置電話偷拍到其犯案過程揭發事件。龍緯汶今（17日）在區院承認非禮等7罪，求情指對6歲女童有強烈的愛，以為她亦對自己有愛。法官將他還押至本周四（19日）量刑。

46歲被告龍緯汶，承認3項向16歲以下兒童作出猥褻行為、兩項非禮、一項製作兒童色情物品及一項管有兒童色情物品共7罪。

控罪指被告於2017年至2019年間，分別在長沙灣李鄭屋游泳池更衣室及旺角塘尾道永利工業大廈一個單位內，向女童X作出嚴重猥褻行為並非禮X（6-7歲）；另於荃灣一單住內向另一名女童Y（3歲）作出嚴重猥褻行為。被告又被指製作一段兒童色情片段，及管有19張兒童色情相片。X及Y均為非華裔女童。

案情指X原籍印尼，其父母外出工作時會將她及其兄姊交托被告照顧。去年3月，X向哥哥投訴被告行為不妥當，哥哥於是趁去年4月26日到被告的辦公室玩耍時，偷偷把手提電話設置在廁所內，並拍到被告脫下X內褲，看似向她的私處拍照。

X事後向警方表示認識「Uncle James（被告）」，被告曾在泳池更衣室內叫她望他的下體，又曾在辦公室內摸她私處。警方拘捕被告後，在其手提電話內找到共10多張X以及另一女童Y的色情照片，並一段Y替他手淫的片段。

被告於警誡錄影會面中，初時說記不起曾跟X入廁所，當警方展示X哥哥拍到的片段後，他才承認其事，並說因經常照顧X，覺得她很乖更把她當成女朋友。他明白不能與X發生性行為，遂拍下X的照片來欣賞，他更承認摸過X私處及大腿、讓X看過自己的裸體，甚至跟X赤條條的合照。此外，被告又承認曾在淋浴時着女童Y為他手淫並拍下片段，又拍Y的裸照。

辯方求情指，被告是一名熱心服務弱勢社群的社會工作者，他一直與母親相依為命，可惜其母及後患上腦退化，為照顧母親他三度拍拖均分手收場。

而X則願意陪伴他的母親，令他以為X對自己有愛，他潛意識希望將來伴侶能照顧其母，並把該潛意識投射在X身上，故他對X有極大感情，即使事發之後他仍放不下她。但被告目前已明白對X的迷戀並不會得到社會接受。

辯方並指被告否認孌童，他有需要時就會召妓。惟在母親去世後他出現抑鬱症狀，案發後他已主動到精神科求診。