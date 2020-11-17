指醫委會詮釋廣告相關守則過於廣泛　梁家騮提司法覆核

前立法會醫學界議員梁家騮，昨日（16日）入稟高院申請司法覆核，挑戰醫務委員會所訂的醫生專業守則，對醫生對外提供收費資料的限制。醫委會指他4年前在宣傳材料刊登癌症篩檢服務的優惠計劃，屬於違反守則的兜攬生意行為，下月將召開聆訊。他現於聆訊前入稟，指醫委會過度限制醫生的表達自由，實屬違反《基本法》和《人權法》，有關守則應只針對不實資訊作出懲處，不應將他的宣傳包括在內。

本案申請人梁家騮，答辯人香港醫務委員會。申請人在其司法覆核申請書表示，他持股並出任董事的醫療中心，在2016年刊登印刷及網上廣告，宣傳「早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃」，內容提及有限量折扣優惠，至去年他收到答辯人通知，表示有關廣告涉嫌向病人兜攬生意，將會作出初步調查。

而申請人當時回覆答辯人指，胃癌與腸癌篩檢屬受政府支持鼓勵的必要治療，與醫學美容等非必要服務不同，減低篩檢費用可對病人提供財政幫助。不過答辯人最終還是決定，需要就此個案作出延訊，有關研訊將在今年12月8日舉行。

申請人在入稟狀指，認同基於公共衞生理由，表達自由是可以被限制。但他認為從答辯人過往研訊案例可見，醫委會是一刀切將所有提及服務費折扣的資訊視為違規兜攬生意。申請人認為答辯人對違反專業守則的詮釋過於廣泛，而限制醫生提供價目資訊，亦與保障公共衞生、避免病人受不實資訊誤導的目標無關。

因此，申請人認為答辯人是對醫生的表達自由作出不合理和不合比例的限制，故要求法庭作出聲明，答辯人對守則的解釋違反《基本法》與《人權法》，法庭並應作出正確解釋，將守則詮釋為只針對失實資訊。