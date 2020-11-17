康宏股東郭曉群被剝奪投票權官司上訴　法庭押後判決

聲稱從市場購入上市公司康宏環球控股有限公司（下稱康宏）近三成股份的商人郭曉群前年入稟高院，投訴康宏主席陳志宏在2017年主持涉及議決董事會「大換班」的股東特別大會時，不點算他的股份，要求法庭撤銷陳的決定。原訟庭在今年3月拒絕其申請，郭遂提出上訴。上訴聆訊今天（17日）在高院上訴庭進行，3名法官聽取雙方陳詞後，決定押後作出判決。

代表上訴人郭曉群的大律師今天在向上訴庭表示，主席運用公司章程的權力，裁定某個股東所持股份無效，所以無權投票，不論是否有法律依據，都已影響了股東的權益，情況與主席決定扣起某員工的花紅類似。在此情況下，縱使公司章程列明主席決定是最終決定，法庭仍有權亦應該考慮有關決定是否理性及合理。

大律師並指，在不涉任何利益衝突的指控下，主席是沒有理由去褫奪股東的投票權。而在上市公司中，不同派系的股東互相興訟控告的情況司空見慣，若主席可以一錘定音剝奪其中一方的股東權利，不但不合常理，亦會對公司管治有深遠影響。

至於代表答辯人康宏的大律師就反駁指，如股東可以把主席任何決定逐個拿到法庭要求裁斷，公司必定無法運作，因此主席的最終決定權是有其需要。退一步說，如果股東認為主席決定有法律問題，正確的程序應該是申請禁制令，而非要法庭頒布聲明。

不過上訴人大律師就回應指，上訴人有提出過禁制令申請，但法庭裁定他應在董事會有實質決定後才申請禁令，因此未有受理其要求。