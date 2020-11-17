周梓樂死因研訊：警向停車場發5催淚彈　惟不肯定有射進場內

科技大學男學生周梓樂於去年11月8日墮樓不治，死因庭今天（17日）繼續研訊。當晚負責掃蕩的衝鋒隊指揮官供稱，示威者除了佔據尚德邨的馬路出入口外，亦有部分在尚德邨停車場內居高臨下，持續向地面的警員掟磚頭和玻璃。警方曾向停車場高層方向投射共5粒催淚彈，但不肯定是否直接射進停車場內。

高級督察郭俊希供稱，當日凌晨他帶領的第3衝鋒隊於將軍澳唐俊街和唐明街交界，跟堵路的示威者對峙，對方人數很快急升至近200人，並向警方防線叫囂和投擲玻璃，同袍隨即到場增援。及後形勢升溫，警方開始發射催淚彈和橡膠子彈。

至凌晨1時，郭指示其小隊向示威者方向推進，當時旁邊的尚德邨停車場A內有人從高處向警方掟玻璃樽，警方遂射催淚彈和布袋彈還擊，並由其他小隊進入停車場內進行掃蕩。

郭強調，當時沒有看見有人被擊中，他執勤期間沒有遇見梓樂，亦沒有收到有人墮樓的消息。

第4衝鋒隊的高級督察黃家倫則供稱，當他帶隊抵達現場時，看見近200名示威者佔據尚德邨馬路出入口，另有約50名示威者出現於尚德邨停車場A的第2和3樓層，用雷射筆照射警方，並向警方扔玻璃樽和磚頭。黃遂指示小隊向地面的示威者方向發射18粒催淚彈，並向停車場的2、3樓發射兩粒催淚彈。

惟在警方推進時，雖然馬路上的示威者已散去，但停車場內的示威者仍不斷向警方擲物，故警方再向停車場的2、3樓發射兩粒催淚彈。黃強調，只能肯定催淚彈是射向停車場方向，但不確認是否有射進停車場內。