尾隨上身真空女鄰居入房　無業漢認企圖強姦候懲

50歲無業漢垂涎劏房女鄰居美色，得知對方即將搬走，一日趁她上身真空只穿睡衣上廁所後，尾隨她進房並企圖強姦她。不過女鄰居極力反抗，他便改為向對方要內褲及照片留念，女鄰居稱要拿手機拍照給他，乘機致電親友求救。該名無業漢今（17日）於高院承認一項企圖強姦罪，法官決定先為他提取心理報告，將他還押至12月17日聽取辯方求情後判刑。

本案被告黎育民，事主X則年約38歲。他們先後於2013及2014年遷入屯門一個劏房單位兩個房間，至去年8月業主通知他們需於9月底前搬走。

去年9月18日，被告趁X上身真空只穿睡裙及內褲出房上廁所，便直接跟她說很愛她並想與她性交。X即奔回房間但被告尾隨進房，更說遭人取笑跟她鄰居近5年仍未跟她做過。X罵被告黐線，但他仍扯她內褲。

期間X不斷掙扎呼救，被告又說自己年過50仍沒女友且未曾召妓，為何不可與她性交，說着更扯爛X的內褲並摸她胸部私處。X踢被告下體，並要求與他好好談一談。

被告說沒錢搬走X就給他200港元，之後他又說想要她的內褲及照片作留念，她靈機一觸說要找手機給他發照片，要他到房外等候，他又照做。

X乘機即致電叫親友求助，並在親友護送到機場上班後報警。警方於同日下午拘捕被告，警誡下被告坦承當時有性慾想強姦X，聲言擔心在搬走以後再見不到她。