佐敦道官立小學1學生2家長命喪油麻地大火　師生家長悲傷難過

3個尼泊爾家庭前晚(15日)在油麻地廣東道一單位，為一名3歲尼泊爾小孩慶生及慶祝排燈節期間，發生無情大火，奪去7人生命，死者中的38歲男死者及其8歲兒子，為3歲壽星仔的親友。

據了解，遇難的8歲男童Ryan，就讀佐敦道官立小學。該校向傳媒發出聲明指，學校一名三年級學生及其父親，以及六年級學生的父親於油麻地火災中不幸逝世，全校師生深感惋惜及難過，並向他們的家人致以深切的問候。校方已即時啟動「危機處理小組」作出相應措施，為全校員生提供輔導，校方亦已聯絡教育局派出教育心理學家向受影響員生提供輔導務及支援。

與男死者同班的女同學Alisa表示，昨日(16日)班主任向同學提及事件時，老師與同學均傷心痛哭。她又指Ryan是活躍及幽默的人，他是學校足球隊成員。Alisa寫了一封信給Ryan，不過不知道如何給對方。她希望對方去一個happy place(快樂地方)，而其家人可以move on(好好生活)。

另外，家長Rossam Gurung表示其兒子是8歲男死者的同學，他們不時去其他同學仔住所玩。其子得悉朋友離世後，在家中哭泣。在他印象中，Ryan是一名自信、活躍的小朋友，他不幸遇上火災，實在是一個難過的消息。