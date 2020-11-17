張宇人提私人條例草案　暫緩債權人追租　政府拒接納

疫情打擊各行各業，立法會工商事務委員會今午(17日)開會討論相關事務，議員張宇人提出修訂《預防及控制疾病條例》的擬議議員法案，向因實行公共衞生緊急事態規例，而面臨損失的人，提供臨時紓困措施，包括暫停執行債權人等民事法律權利規定，給予百業喘息空間。惟政府回應指修例涉及公共開支、政府運作或體制，不符基本法要求，不同意修改條例。

張宇人表示，疫情下商戶及中小企要求地產商減租，但不少沒地產商未有回應，反觀新加坡政府卻能針對受疫情影響不能整行的合同，容許受影響人士可以暫緩合約，如追租，「新加坡能夠做到，點解香港不能做到呢？」張要求政府修改法例，要求業主暫緩追租，協助疫情下受影響的租客。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，政府已徵詢不同部門意見，律政司的意見是要在基本法下不涉及政府開支，惟政府分析認為張的修訂涉及政府公共開支及政策，另亦擔心用改變合約形式，涉及的範圍廣泛，如採購協議及政證券等，故不同意用此方式作出改變。不過，張指，有關修訂後仍要經特首及行會審批，亦非適用於所有合約，修訂不影響特首的施政。

議員邵家輝指香港奉行自由經濟，不受干擾，但在世紀疫情下，在非正常的緊急情況下，張推出私人條例草案有其理由。草案令可令業主不能因追租逼商戶拉閘結業，外國有政府勒令商戶不能營業時，會由政府負擔商戶的租金及人工成本。邱指，如何釐定那些租約要暫緩執行難界定。政府現已提供其他措施支援商界及中小企。

議員李慧琼指，政府推動業主減租力度不足，政府除公開呼籲外，可成為協調人要求業主減租，及向願意減租的業主提供稅務寬減的優惠。邱指有租金有固定及非硬性租金，有些與銷售額掛釣，銷售額減，租金亦會減少，而政府作為業主租金亦有提供減免。不過，庫務局官員回應指有關修訂會影響收入。