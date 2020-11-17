鄭若驊民望續「墊司底」　學者轟政府是一支失敗團隊

香港民意研究所今日(17日)發布特首及官員民望，以及疫後復常指數。被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊最新評分為21.7分，仍是特首和三司中評分最低的一位，繼續「墊司底」。有學者形容特首及官員的評分低至「鑊底」，跌無可跌，是一支失敗的團隊，特別鄭若驊的評分極低，相信大眾對香港過去一年律政檢控情況心知肚明。

特首林鄭月娥於11月9至13日的最新調查中，45%的受訪者給予她零分，民望為30.8分，支持率為21%。政務司司長張建宗的民望分數為30.7分，財政司司長陳茂波的民望則為39.5分。多位局長的民望支持率淨值均為負數，即反對率比支持率高。保安局局長李家超和教育局局長楊潤雄反對率較高，支持率淨值分別為負31%和負39%。

香港民研副行政總裁鍾劍華形容，特首及官員的評分低至「鑊底」，跌無可跌，特別鄭若驊的評分極低，相信大眾對香港過去一年律政檢控情況心知肚明。鍾又估計沒有重大事件發生，官員分數在極低水平下才可能會有自然的升降現象，並不代表官員表現良好，值得市民欣賞及支持。

鍾指整個施政團隊長期獲得支持率淨值負分，認為政府是一支失敗的團隊。鍾又指有責任感的政府應抱正面態度面對民調，為分數偏低的官員、公關方向及政策作調整。

另外，香港民研公布的最新疫後復常指數為53.2，即過半數市民認為政府現時應取消一切禁聚令，認為今次數字較高，主要因為昨日(16日)政府公布的感染數字偏低。