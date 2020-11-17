80%家長憂子女誤導網上色情陷阱　政黨促立法規管

互聯網發達下，青少年有多種途徑獲取資訊，亦更容易誤墮網上色青陷阱。有政黨一項調查訪問616名家長，當中超過80%受訪家長稱擔心子女墮入網上色情陷阱，惟有近半數受訪者卻只未曾與子女談及性教育；另有逾70%家長認為現時學校推行的性教育及品德教育不足。政黨要求政府訂立針對網上色情法例，並促教育局協助訂立教材，加強教師在性教育方面的專業培訓等。

民建聯婦女事務委員會引述警方資料指，疫情期間經網上交友解悶及裸聊勒索案件明顯上升，今年首6個月已錄得206宗，已較去年全年的171宗多35宗，情況嚴重。該會今年9月底至10月底亦在家長中進行相關調查，發現86.3%家長會讓子女獨自上網，80.4%人承認無方法阻止子女瀏覽色情網頁，大部分均對子女容易誤墜網上色情陷阱感焦慮。

調查又發現47.9%家長從未與子女談及性教育，主要原因是不知從何入手、認為子女自然會明白及學校會教導等，大部分家長均認為與子女加強溝通、學校加強教育、政府加強宣傳、警方加強網上巡邏及安裝監護功能等措施，可避免子女誤墮網上色情陷阱。

委員會主席葛珮帆表示，現時明顯缺乏網上色情阱陷相關的針對性法例，例如有騙徒威逼拍下受害人私密照收藏，現時雖可以管有兒童色情物品罪行提出檢控，惟若受害人並非兒童則無相關法例可保障，促政府盡快修補法例漏洞。她又建議若有人以私密照勒索，可研究將有關人士列入性罪行名冊。