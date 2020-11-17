94%肺癌患者表示支援不足　盼可將最新標靶藥列一線治療

根據香港癌症資料統中心最新數據顯示，肺癌為本港頭號殺手，且新增個案有上升趨勢，按年增幅1.4%。有團體訪問了150名跟肺癌相關的人士，近94%的受訪者認為現時政府所提供的肺癌支援並不足夠，覺得在支援抗癌路上仍有改善空間。團隊建議，港府可於半年內引進療效更好的一線肺癌藥物，如第三代EGFR標靶藥物到「關愛基金計劃」內，讓病人得到更快更適切的治療。

癌症資訊網在11月初訪問了150名跟肺癌相關的人士，當中約75%為肺癌患者，餘下的約25%為照顧者。他們最想獲得改善藥物治療的資助和支援、醫院臨床服務、社區支援和肺癌疾病知識。

有85%受訪者與非小細胞肺癌個案有關，當中大約一半屬EGFR基因突變。臨床腫瘤科専科醫生李兆康指，患者使用舊代標靶藥可能因出現抗藥性而讓治療失效，而使用第三代標靶藥跟舊代標靶藥作一線治療時比較，整體存活期中位數延長了近7個月，達38.6個月。

李指，雖然目前關愛基金已經納入第三代EGFR標靶藥作資助，但只是作為二線治療，如果可以提升成為一線治療藥物，患者便可以在一線治療時已經可以通過使用第三代標靶藥，而達到更好的治療效果。