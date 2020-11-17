何俊賢指政府答應處理避風塘泊位問題　若沒有認真做將「三倍奉還」

立法會經濟發展事務委員會今（17日）召開會議，議員李慧琼在張華峰主持下，數三聲無其他對手下擔任主席，並歡迎鄭松泰加入委員會，何俊賢提出討論成立關注避風塘與碇泊處相關事宜小組，最終他自行撤回建議。何指上周獲運房局與食衞局答應處理問題，可減省在議會討論時間，但強調對方如沒有認真處理，將會「三倍奉還」。

何俊賢表示，現時避風塘與碇泊處有3大問題，一是小船在碼頭上落客後未有適宜的繫泊設施，過往因而發生不少意外；現時避風塘未有分區，貴價遊艇與工程船、漁船同泊，容易碰撞而要對簿公堂；避風塘多年亦未有增加數量，令市區的避風塘過分擠迫，但偏遠避風塘如喜靈洲則未有人使用。

他續指，上周五(13日)曾就會見運輸及房屋局局長陳帆與食物及衞生局局長陳肇始，向二人講解現時關注避風塘與碇泊處面臨的問題，獲陳肇始支持，2局長答應會責成雙方部門處理。若在立法會成立小組討論，未必有資源處理，又會浪費半年時間討論，倒不如現直接交由部門跟進，看其表現。他指口頭承諾建基信任，若對方沒有認真處理，將會「三倍奉還」，例如會先在委員會重開小組、再在立法會進行質詢，「下次嚟我見到你，啲嘢就會睇得緊啲囉。」