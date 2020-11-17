創科園10年開支需撥款逾千萬元　開創5萬個職位

政府擬在落馬洲河套地區興建「港深創新及科技園」，立法會工商事務委員會今(17日)討論有關項目及撥款申請，議員大多支持有關項目，但關注項目最終開支及如何挽留及吸引科技人才。創新及科技局局長薛永恒薛回應指，預計10年後整個項目所需資金估算近千億港元，可創造約5萬個本地職位，當中2萬個為科研人才。

創科園分2期發展，每期大致分為3個批次，首批次發展的所需資金預計共需逾181億港元，預計可對香港經濟貢獻每年達約51億港元，創造4500個本地職位。至全面發展後，可增加至每年貢獻達約500億港元，創造約5萬個本地職位。政府預料將以「私人協約方式批地」將有關土地交付創科園公司。

議員田北辰對政府為創科園申請320億港元，坦言無可能支持「無底」的項目撥款，因未知10年後最終需要多少撥款，要求政府交待，另亦關注創科園與科學園有何不同，以及將來內地人離開河套區有何限制等。

薛回應指，創科園整個項目的開支估算約近千億港元，創科園將較科學園大3倍。雖然現時科學園在擴建，但亦不足夠應付所需，科學園現時僱用人數較成立時已增長5倍。政府又指創科園開創5萬個職位，聘用高端人才。

最後會上大部分議員支持計劃及撥款，不過，議員梁志祥認為，河套區基建要快，但7年後才有硬件給公司是比較慢，亦關注涉及收地的問題要如何解決。議員劉國勲議員亦指，自宣布河套區發展後，深圳已快速做好準備，香港程序慢。