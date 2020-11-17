南生圍擬發展　環團籲濕地保育優先

有地產發展商向上訴委員會(城市規劃)就南生圍發展計劃提出上訴，並於昨日(16日)開始聆訊。世界自然基金會香港分會(WWF)擔憂該發展計劃將導致10公頃濕地生境損失，促請各方採取保育優先的發展方針，限制內后海灣濕地的發展規模，絕不應為發展而犧牲保育自然環境。

世界自然基金會香港分會野生動物及濕地保育總監Eric Wikramanayake說，濕地生境如南生圍，可減緩和吸收因氣候變化所帶來的海平面上升、強颱風、海浪及風暴潮，是應付未來因氣候變化影響的自然解決方案。然而，濕地正在急遽消失。在1975至2009年間，后海灣失去了超過60%濕地，而香港亦損失了19%，如此有限而珍貴的濕地必須優先保育。

該會保育政策經理劉兆強亦稱，發展計劃忽略了氣候變化帶來的潛在社會和經濟成本，香港應立刻制定一個具前瞻性並以自然為本的方案，平衡發展和保育，為保持生物多樣性及全港市民福祉，提升生態價值、讓生態系統提供更廣泛的服務。

WWF又促請政府保育所有剩餘的濕地，以自然為本的解決方案去加強抵禦氣候變化的能力；政府同時應透過鄉郊保育資助計劃，保育米埔內后海灣拉姆薩爾濕地的魚塘，包括私人擁有的，確保此地區的生態功能及生態糸統服務得以保存。