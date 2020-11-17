港人粵澳返港免檢疫明起可預約　限經深圳灣及港珠澳大橋口岸入境

港府早前推出「回港易」計劃，讓身在廣東省或澳門的香港居民，在符合第599C章第12及12A條的所有指明條件下，豁免返港須接受14天強制檢疫的安排，計劃將於明日(18日)起接受預約，而首批回港易計劃的名額會在明日上午9時至本月20日下午6時開放，接受本月23日至29日期間的回港預約。

擬回港的香港居民須先透過回港易計劃的網上系統預約名額，其中深圳灣口岸的名額為每天3000個，而港珠澳大橋香港口岸則為每天2000個，名額會以先到先得形式分配。預約系統隨後會逢星期三上午9時至星期五下午6時開放，接受下一個星期一至星期日的7天期間的預約。

任何年滿18歲身在廣東省或澳門的香港居民，可在上述預約系統開放的時間進行預約。申請時，須提供香港身份證號碼，以及指明的回港日期及口岸，即深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸，最多可為3名同行的香港居民提出申請。18歲以下的香港居民須經其屬香港居民的家長或監護人預約，並須提供香港身份證或其他身份證明文件號碼，例如香港特別行政區護照、香港特別行政區回港證、出生證明書、其他護照等。