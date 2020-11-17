撤用特權法查反修例風波議案　梁美芬：已錯過調查「黃金時機」

反修例風波爆發後，有建制派議員先後提出議案，要求引用《立法會（權力及特權）條例》（特權法），成立專責委員會調查一連串的示威活動。不過，繼紡織及製衣界鍾國斌上月撤回有關動議後，另一議員梁美芬亦主動撤回另一類似動議。梁今日(17日)回應查詢時表示，與其他建制人士商議後，認為現時已錯過調查反修例風波的「黃金時機」，故決定先撤回有關動議。

鍾、梁二人分別於去年11月提出議員議案，要求引用特權法調查反修例風波。其中，鍾的動議集中調查修訂《逃犯條例》引起的社會衝突對香港整體民生和經濟的影響，而梁的議案則主力調查反修例風波的前因後果，包括是否外部勢力干預、多場大型示威的資金和物資來源等。不過，繼鍾上月撤回其動議後，秘書處亦接獲梁通知要求撤回有關議案。

梁回應查詢時表示，認為現時已錯過調查反修例風波的「黃金時機」，故決定先撤回有關動議，但強調未來或會再次提出類似議案。她又認為現時應集中處理民生相關議案，認為值得騰空議會時間。

梁又提到，目前議員間正在討論議案的優先次序，在她而言，民生方面最重要是教育、土地等議題，而政治方面則是選舉投票機制的改善，認為撤回議案可以讓路予更重要的事情。

據了解，梁的動議在建制陣營內未獲高度支持，加人有建制中人認為在實施《港版國安法》，議案並無必要，認為動議遭撤回屬意料中事。

立法會原定有多項議員議案尚待處理，惟隨住4名泛民被取消資格，加上15名泛民提出總辭，議員議案數目大幅減少。在明日(18日)大會上，完成處理3條涉及延展附屬法例修訂期限的擬議決議案後，梁的動議原定在議程中排第1；但隨着她已撤回有關議案，明日只有2項議員議案需要處理，分別是由飲食界議員張宇人提出有關「制訂輸入非本地培訓醫生的新機制」，以及由勞工界議員陸頌雄提出涉及「紓緩道路交通擠塞」的議案。