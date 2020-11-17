死者身上無甚反抗痕迹　張祺忠否認趁妻子睡着落手

港大機械工程系副教授張褀忠殺妻案，張今（17日）繼續作供，控方直指張當日是死者睡着時拿兩條電線去勒她，並不斷將電線尾扭緊，甚至用鉗鉗實電線尾再將之扭斷，因此她身上並無甚反抗痕迹。但張否認曾這樣做，並堅稱死者當時是坐在床上跟他吵架，惟他表示不知道她當時有否反抗。

控方指，死者被勒頸時應是正背向房門躺在床上，故電線的結才會在她左頸背，但張則強調死者當時確坐在床上。控方又指張當時曾行出房間拿鉗去扭電線，所以電線尾段才有鋸齒痕迹，但張回應指當他發現死者已死後已不敢出房門，怕吵醒死者的胞妹，他亦不知道為何電線尾有鋸齒痕迹。

根據死者胞妹的口供，她曾見到被告壓在躺在床上的死者身上，控方認為他當時是壓在她身上檢查她是否已死。張亦否認此說法，強調與死者吵架前已把房門關上，正常人殺人後亦不會先去開門，之後才確認死者生死。

張又供稱，翌日早上見到死者胞妹後，還主動向她說：「你家姐好似出咗街喎」，還要帶對方進房間看。他坦言當時在家人面前「扮到好正常」，但其實非常害怕，擔心有人會去打開行李箱，故那段時間他盡量留家，不讓人接近。

他憶述直至8月20日報警之前，他保持生活如常，有繼續見學生、出席中學同學聚會及放狗等，而且他當時已製作了木箱藏着裝有死者的行李篋，不會發出臭味，故亦鬆一口氣。

但到20日下午，死者胞妹總打算報警，他知道後就請纓：「要報警就我去」，但就拖延至晚上才去。張又指，警方翻閉路電視片段要找尋死者的身影令他很心急，故當見到類似的人便硬指那是死者，希望就此打發警方。