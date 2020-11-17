圖搶噴劑即「施加不合法力量」　聽障男襲警罪成還押候懲

20歲聽障男生被指去年9月15日在銅鑼灣，意圖搶去時任高級警司區永樑的胡椒噴霧並令對方跌倒，他否認一項襲警罪，今(17日）於東區法院被裁定罪名成立，並須還押至12月1日等候勞教中心、更生中心及教導所報告後判刑。裁判官鄭紀航全盤接納時任高級警司區永樑的證供，認為被告是藉拉扯胡椒噴霧而將不合法力量加諸區身上故屬襲擊，同時不相信他因警暴而被迫招認。

患有聽障的被告羅鎮傑（20歲），被控於去年9月15日，在銅鑼灣港鐵站C出口外襲擊高級警司區永樑。被告今日需戴着耳機，由傳譯員全程覆述裁決內容。

鄭紀航裁決時指，所有警員證人均誠實可靠且已說出事實的全部，相反現場影片只影到多名警員曾舉起警棍圍著一些東西，其中僅一名警員曾揮棍，而且拍不到他打中甚麼，故不相信被告所指在現場被10多名警員以警棍圍毆的說法，直指被告及聲稱目擊事件的辯方證人均謊話連篇、誇張失實，二人證詞皆不可信。

至於被告稱遭警察扯甩助聽器再噴胡椒噴霧令他眼淚鼻水直流，迫他道歉及招認才給水讓他洗臉，鄭官就認為上述形容並不屬傷勢，或只屬「被噴者印象深刻之事」，明言不相信被告所形容的事發經過，因此裁定其招認是自願作出。