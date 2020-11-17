DR美容針案　麥允齡指死者首次療程後無不良反應

DR醫學美容集團2012年為女顧客進行名為CIK的療程，抽取客人血液經培植後再注射回客人體內，3名接受療程的女顧客其後出現敗血性休克，結果一死兩傷殘。為客人施針的女醫生麥允齡否認誤殺罪，她今日(17日)繼續在高院作供自辯。麥指死者陳宛琳在出事之前也接受過一次CIK療程，但陳在該次療程後並無過敏反應等副作用。

麥供稱，前老闆周向榮的胞姐周欣欣於事發前數天也曾接受CIK療程，周欣欣是肺癌康復者，對方接受回輸後出現發燒、肚痛及腹瀉等情況，她與周向榮商討後，都以為周欣欣只是出現免疫反應，遂替周欣欣注射類固醇紓緩其情況。

麥承認在案發之前，她曾為22名接受CIK療程的顧客抽血，及為19名顧客進行CIK製品回輸，但她從沒告訴客人CIK療程的療效未經科學實證，她也沒告訴客人製品可能有受細菌感染或污染的風險。她解釋，因為據她的認知，CIK療程不但對癌症病人有療效，對健康的人也有提升免疫力的裨益。她的理解是建基於她親自翻查醫學文庫，以及由日本小田治範教授及廣州肖揚教授所提供的教材。

麥稱，她沒理由質疑肇事實驗室亞太幹細胞科研中心(APSC)所製的血製品不符質量，因APSC由血液科醫生鄭彥銘擔任醫務總監，鄭是她在中文大學讀醫時的榮譽教授，而且DR所使用的血液分離機「紅十字會都用緊」。她曾3度到訪APSC，目睹APSC的硬件先進，規格與大學實驗室無太大差別。

麥指稱，她替顧客進行抽血及回輸時，都會採取一些無菌措施，例如戴上無菌手套、使用即棄的器具和血袋、為顧客的皮膚消毒，也會避免在有傷口外露的位置施針等等。

麥稱她從周向榮得知，培植肇事CIK製品的技術員陳冠忠過往曾在一間臍帶血儲存公司工作，對方擁有生物化學的背景和經驗，周向榮形容陳是一名科學家。至於周向榮，麥形容他認識許多學者和專家，擁有最新的醫學知識，「對屋企人好關心，對科學都好熱愛」，是一位值得尊重和信任的人。