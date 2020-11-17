旅遊業指政府不放寬禁聚令　航空公司不安排團體位　評氣泡難助業界

本港與新加坡旅遊氣泡將於周日(22日)開始，立法會經濟發展事務委員會今（17日）召開會議討論，商務及經濟發展局局長邱騰華被問到繼新加坡後，會否有第二、三個國家正與在磋商旅遊氣泡，但邱未有正面回應，意味氣泡無以為繼。另有旅遊業界表示，現時航空公司未有安排團體位，當地又有限聚令等要求，業界無法成團，氣泡似未能幫助業界。

旅遊業界議員姚思榮在會上指，現時或因來往新加坡的航班太少，一天只有200名客人，航空公司未有安排團體位，加上新加坡當地亦有限聚令，令業界難以成團。旅遊事務專員黃智祖回應時指，本港現時放寬禁聚令只限於本地遊，對於跨境遊則未獲豁免，航機團體位亦受制於禁聚令；新加坡禁聚令則由當地政府決定，但會持續跟進，新加坡訪港旅客數量以往是排第8位，有信心能帶動經濟。對於未來會否有其他旅遊氣泡，邱騰華未有正面回應。

另外，亦有多名議員詢問兩地防疫安排似有不均等，如新加坡要求旅客要安裝「合力追蹤（TraceTogether） 」手機程式，以藍牙信號辨別密切接觸者，惟港府的「安心出行」應用程式則屬自願性質，擔心會惹來播毒風險。邱騰華指由新加坡來港旅客需要在入境前進行兩度檢測，惟到訪新加坡只需要一次，認為港府已做足防疲措施。