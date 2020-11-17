廣東道唐樓火災釀7死　油尖旺區會料下周二緊急討論

油麻地廣東道560至562號一幢唐樓，前晚(15日)發生無情火警，釀成至少18人死傷，油尖旺區議會預料會在下周二(24日)進行的區議會大會上緊急討論大火相關事宜。今(17日)油尖旺區區議會主席林健文及副主席余德寶表示，會邀請消防處、屋宇署、食環署、警方等部門進行討論，商議可進行的跟進事項。

油尖旺區區議會副主席余德寶表示，消防現時正在就大火一事調查起火原因，因此屆時會邀請消防代表進行討論，希望當局可以「有個公道比返啲死傷者」，並預計會在會議中為事件的死傷者進行默哀儀式。他表示，會議中亦會要求消防、食環及屋宇署交代近年就「三無大廈」問題所進行的跟進、執法及巡邏行動。

余又指，一時三刻要求「三無大廈」安裝好所有防火設備十分困難，為避免再有類似情況在短時間內出現，會議中亦會提出為類似的大廈提供即時防火協助，如派發滅火器、提供防火講座等。

油尖旺區區議會主席林健文則表示，據他了解在廣東道大部分老舊的大廈皆有消防設備不足的問題，估計單單在油尖旺區已有逾100幢類似大廈，認為消防應加強針對大廈消防設備的巡查，並在必要是發出「消防安全指示」或「改善消防安全指示」，否則該問題只會成為全港的「計時炸彈」。林又預料涉及該討論事宜的文件會在明天(18日)提交。