立會淪為一言堂難監察政府　黃碧雲：建制派玩嘢都好有破壞性

隨着4名泛民主派議員被取消資格及15名泛民議員總辭抗議，立法會由建制派全面主導，外界憂慮議會淪為「一言堂」。12月1日正式離任的民主黨議員黃碧雲今日(17日)接受東網專訪時指，當議會不容許反對聲音存在時，必定成為「一言堂」及行政機關的「橡皮圖章」，進一步削弱立法機關監察政府的權力，對現有憲政體制帶來破壞，她形容「建制派玩嘢都好有破壞性」。

對於全國人大常委會及港府8月時容許立法會全體議員延任，惟短短數月間又取消4名泛民議員資格，黃碧雲批評中央與港府出爾反爾，予人感覺政府「講過嘅嘢唔算數、一時一樣」，認為整個決定極為兒戲。她批評，港府隨時可以提請中央取消民選議員議席是瘋狂的做法，亦有違《基本法》。

泛民議員離任後，有聲音指建制派或會扮演「忠誠反對派」。不過，黃碧雲就認為建制派過去一直在會議上都是「小罵大幫忙」，最後仍是投票支持政府，又質疑當一個議會不容政治反對力量存在，議會必定會淪為「一言堂」。她不解為何外界經常指摘泛民議員為反對派，直言他們不時希望推動政策向前，並在會議上作充分討論。相反，建制派議員或因其利益及立場，阻撓政府議案或撥款申請。

她舉例指，過去立法會財務委員會在處理不同大學增加醫療培訓設施的撥款申請時，建制派就以反修例運動引發的動亂來追究校方，最後政府需要撤回有關申請，她直指「建制派玩嘢都好有破壞性」。她又認為，當泛民離開，議會失去政治斡旋空間的同時，政府又需要顧及建制派面色行事，最後只會損害本港整體利益。

黃碧雲擔任了2屆立法會議員，自2015年揭發公屋「鉛水」問題後，一直跟進本港食水安全問題。被問到會否擔心有關議題往後被忽略，她笑言在立法會中無人比她更熟悉相關議題，若能完成這1年任期的話，相信可跟進有關食水安全的法例修訂情況，對於現時就要止步感可惜，未來亦要視乎建制派議員會否有興趣跟進有關問題。

談及未來方向時，她坦言會遵從初選結果，不會參加下屆立法會選舉，亦會考慮退休，在有需要時將與民主黨區議員合作服務地區，及協助年輕一代接棒。