今日再多47間小學爆上呼吸道感染　本月累計196間小學淪陷

繼港府早前宣布幼稚園停課兩星期後，小學爆發上呼吸道感染成為重災區!本星期過去3日錄得共82間小學受感染，今(17日)單日再多47間小學爆疫，當中7間小學均逾20人染病。屯門順德聯誼總會李金小學共29名學童染病，人數屬今日7間小學中之冠，其次分別是九龍城香港培道小學，以及旺角塘尾道官立小學。截至今日(17日)5時，本月累計358間院舍學校爆疫，3365人受感染。

衞生防護中心指出，7間大型爆疫小學共有165名學童及5名職員受感染，全部人情況穩定。當中屯門順德聯誼總會李金小學共29名學童染病，患者在上周一(9日)最早發病，出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。其次是九龍城香港培道小學，共28人染病；旺角塘尾道官立小學亦有27人染病，包括23名學童及4名職員染病。

其餘小學中，東涌天主教學校共23名學童染病，當中20人已求醫；灣仔聖公會聖雅各小學、將軍澳播道書院、各有21名學童染病；而沙田循道衛理小學有20名學童及1名職員染病。

另外2間特殊學校亦有嚴重爆疫，元朗匡智元朗晨曦學校共31人染病，包括20名學生及11名職員；而西貢匡智翠林晨崗學校共23人染病，包括17名學童及6名職員。