綜援等社福津貼明年2月料加2.8%　高額長生津增至$3819

127萬名公共福利及綜援人士明年可望增加津貼2.8%，而綜援租金津貼最高金額亦可望上調1.6%。公共福利金計劃津貼若以2.8%調升，高額長者生活津貼會由現時3715港元，增加104港元升至3819港元；普通長者生活津貼將由2,770港元，增加78港元，至2848港元，共有約59萬名長者受惠。

公共福利金若以2.8%調升，俗稱生果金的高齡津貼會由1435港元，加約40港元升至1475港元。普通及高額傷殘津貼分別由1835港元及3670港元，升至約1886港元及3773港元。至於綜援標準金額，單身健全成人會由現時2615港元加至約2688港元。

現時綜援住戶可獲發租金津貼，最高金額由1人的2475港元至6人或以上的7675港元，計及2020年7月1日起生效的一次性加幅，及根據租金指數1.6%上調，將加至2,515港元至7,800港元，增加40港元至125港元不等。

是次調整分別按今年9月底的社會保障援助物價指數及租金指數的12個月移動平均數累積升幅計算津貼的上調空間。政府計劃今年12月按社援指數的最新數字，向財委會尋求批准相關撥款。如獲財委會批准，相關津貼額將由明年2月1日起生效。