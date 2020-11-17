理大事件一周年　有示威者指由協助警方調查改為或告暴動罪

在過去的修例風波中出現多個大型的警民衝突，其中理工大學被大批示威者佔據，警方花費了13日進行驅散行動，出動水炮車、裝甲車，亦發射了大量的催淚彈。事件至今(17日)已一年，有報稱是當時示威者的人士向傳媒指出，自己日前被通知返警署協助調查，但到達警署後即被起訴「參與未經批准集結」，警方甚至稱不排除改控「暴動罪」。警方回覆東網查詢時表示，調查仍在進行，不評論個別案件。

消息指，警方當日已說明會保留追究權利，若有證據，亦會提出檢控。

據報，一名示威者去年在理大示威期間滯留校園，及後因身體不適由救護車送院，但近日被警方要求在指定時間內到警署，到場後被告知去年11月18日晚上警察已將事件定性為非法集結，將控告其「參與未經批准集結」，有足夠證據或改控「暴動罪」，並獲準其保釋。據警方的資料顯示，截至2020年10月31日，警方就理工大學事件共拘捕1388人，包括33名16歲以下人士，涉及罪名包括暴動及藏有攻擊性武器等，當中347人已被起訴。

而由2019年6月9日至2020年10月31日，警方於各區示威活動中共拘捕10148人，年齡介乎11歲至84歲。涉及罪名包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。

在去年11月，理大在反修例風波下成為警方與示威者激鬥的其中一個主戰場，校園自11月17日起遭大批示威者佔領，被警方封鎖長達13日，其後在香港中學校長會及香港輔導教師協會的協調下，警方決定讓18歲以下的學生由校長接走，警方不拘捕，拍照和記下身份證資料後，可直接離開回家；警方保留追究的可能。而18歲以上人士會立即拘捕，校長可陪同拘捕過程，律師會到登記地點協助。