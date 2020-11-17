政Whats噏：政府綑綁電子煙加熱煙被批欠邏輯　議員促分開處理

《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》因立法會延任「翻生」後，委員會今日(17日)再次召開會議。有議員狠批政府將電子煙同加熱煙綑綁審議係不合乎邏輯。而唔知係咪就到聖誕，有議員就話政府可以諗吓送份聖誕禮物畀市民，究竟係咩呢？

會議上唔少議員炮轟局方綑綁兩種產品。商界議員廖長江就話政府講需要保障公共衞生，所以唔考慮禁電子煙、規管加熱煙嘅方案，反而「企硬」要全部禁止。佢質疑政府嘅邏輯性，話加熱煙屬於市場常見嘅煙葉產品，而電子煙係化學物，反問政府禁晒兩樣合乎邏輯咩？

廖長江又批評食物及衞生局副局長徐德義大言不慚，認為局方最少要拎出政治勇氣，話不如政府宣布要取替所有煙草產品，話咁先可以拎到道德高地，反而淨係禁止加熱煙只會令人覺得非常虛偽囉。

飲食界議員張宇人話議會絕大多數嘅同事都支持禁電子煙、規管加熱煙，有黨派準備提出相關嘅修正案。佢叫徐德義接納修正案，話聖誕節就可以將「全面禁止電子煙嘅草案」當聖誕禮物送畀市民喇！張又話香港吸煙率比日本、新加坡等地方低，批評港府喺吸煙率咁低嘅情況下仲想全面禁止另類煙草產品，話倒不如集中下精神教育下一代吸煙嘅影響，等吸煙率維持喺低水平仲好啦！