長者乘客增加　港鐵加裝長者友善設施

香港面臨人口高齡化，根據統計處數字，2036年的65歲以上人口將達237萬，佔總人口31%。港鐵亦稱，去年長者乘客人數達44萬，佔總乘客人數9.5%，並預計2030年會增至14%。長者乘客急升，港鐵在站內增設長者友善設施，包括大型標示、雙扶手、座椅等，期望可便利長者出行。

港鐵客戶體驗拓展部總經理梁靜雯說，多項長者友善設施包括在出入口、升降機及洗手間增設大型標示、在站內有暗斜的地方增設雙扶手、在月台和大堂增加座椅、加設有防滑設計的洗手間，以及在客務中心加上站名，並提供放大鏡和出入口字母卡。

這些設施看似簡單，卻正好符合年長人士需要。梁提到，隨着年紀大，視力或會退化，大型標示能助他們更易找到路；而一般人坐低起身很易，年長人士有時會覺吃力，所以車站增設的座椅，部分亦有手柄，方便他們起身時借力。出入口字母卡則由員工提議，長者來問路，不會英文字母，亦可靠圖案找路。

想長者便利出行，除了設施，梁認為員工的同理心很重要，近年員工培訓中增設體驗訓練，員工會穿束縛衣、戴老花鏡、背重物彎腰走路，感受長者的不便和需要。港鐵自2014年成立「老友記小組」，以往會請長者試用新設施給意見，亦正考慮教長者用港鐵手機應用程式。而近年經常講的樂齡科技，港鐵亦與科研公司研究，如何將科技應用於車站。