政府發牌混亂　賓館扮酒店博大霧

在市民心目中，酒店和賓館的規格層次截然不同，但香港法例過去卻無明確規管，以致不少賓館用「酒店」名稱作招徠，有魚目混珠之嫌。本報查閱民政事務總署轄下牌照事務處已獲發牌賓館的資料，發現單是「油尖旺區持牌賓館（一般）」的賓館中，已有逾二百間賓館以酒店命名，部分「酒店」的名稱更與一些品牌酒店極為相似。過往亦曾發生過有內地團不滿入住的「酒店」，竟然只是細小的賓館或時租房，寧願露宿街頭亦拒入住，更因貨不對辦報警求助。

新修訂的《旅館業條例》為此補鑊，要求明確區分「酒店牌照」和「賓館牌照」，賓館牌照持有人在條例生效後，不得在其營業名稱使用「酒店」一詞。不過，修訂條例生效後有12個月過渡期予以糾正，故最遲要到2022年12月31日，賓館「酒店」才絕迹。

本報記者上月到油尖旺區一帶視察，發現有不少位於唐樓內的賓館，仍沿用「酒店」名稱。香港旅館業協會創會會長梁大衞指出，日後新登記的賓館不能取名酒店，現有賓館則有一年的過渡期，因為現時採用「酒店」字眼的賓館，要更改商業登記、招牌、宣傳、網上訂房及銀行戶口等資料，而且要到律師樓辦理相關手續亦需時，商會與政府商討時建議給予12個月的寬限期，在期限內續牌時才一併改名。