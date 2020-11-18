五洲大廈火劫促使修例　災後紛易名「公寓」避風頭

位於北角的五洲大廈過往有多層設有賓館，惟該處在2013年發生三級火警，導致一名旅客死亡後，迫使政府於2014年7月推出修訂《旅館業條例》的公眾諮詢文件，重申審視旅館業監督是否應向違反大廈公契的賓館發牌或續牌，發牌時亦需考慮大廈居民意見。事隔7年，五洲大廈的業主立案法團主席趙建新向本報表示，雖然大廈內賓館已減少；但亦有賓館只易名為「公寓」繼續經營，該大廈住戶只能無奈地接受。

本報記者近日重返五洲大廈現場視察，發現大廈5樓及15樓，有人以「公寓」名義出租房間。其中15樓的公寓門外雖貼有賓館牌照，惟牌照有效期已於今年8月14日屆滿，「賓館」名字現改為「公寓」。有業界人士指出，根據賓館條例，任何處所如出租房出租期少於連續28天，均需申領賓館或酒店牌照，否則亦屬無牌經營。

趙表示，自當年火警發生後，牌照處基本上已拒絕向大廈內的賓館再發牌，出入大廈的遊客明顯減少，不過，有賓館卻改名為公寓經營，租予來港公幹的人士，5樓、9樓及15樓都有同樣情況，住戶只能無奈接受。

現時外國流行「共享住宿」，香港亦有人將單位出租變成民宿，目前法例並無明確規管的定義。不過，政府就強調並無排除民宿的經營模式，更研究在符合樓宇規範及消防安排下容許經營，例如新界度假屋可以經營民宿。