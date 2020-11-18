東方日報A1：無牌賓館逾千間　政府執法歎慢板

油麻地廣東道大廈火警，釀成18人死傷，揭露政府多個部門監管「三無大廈」不力。事件亦令人想起7年前北角五洲大廈亦發生1死24傷的嚴重火警，事件最後迫使政府修訂《旅館業條例》，下月起牌照事務處發牌時需考慮賓館經營的處所是否符合公契及相關契約，亦需徵詢居民意見，並賦權旅館業監督有權向法庭申請搜令，直接進入懷疑經營無牌賓館的處所蒐證。賓館業界指現時有不少無牌賓館在唐樓經營，因租金較平，亦較易避過巡查，憂慮修訂條例實施後執法人員歎慢板，令法例如同虛設。亦有議員指新例實施後，牌照處已有蒐證權力，再無藉口拖延執法。

民政事務總署轄下牌照事務處過去3年，每年收到逾1,205宗無牌賓館的投訴，2018年更接獲1,467宗，惟同年檢控僅159宗，今年在新冠疫情下，牌照處首9個月仍接獲362宗投訴，同期在網上瀏覽發現有數千間懷疑無牌經營的房間，估計涉及逾千間賓館，反映無牌賓館仍然猖獗，審計署2017年曾發表報告批評牌照處執法不力，有逾270宗懷疑無牌賓館個案，拖延3年或以上未完成跟進。

本報記者發現灣仔星輝苑內就懷疑有人經營Airbnb或無牌賓館，大廈門外貼出告示，列明公契不得作賓館用途，又在灣仔星街顯眼處掛起巨型橫額，抗議住宅作商業賓館，嚴重滋擾居民安寧，如同對牌照處執法不力作出無聲控訴。

位於銅鑼灣的百德大廈，單是持牌賓館已有14間，大廈雖在當眼處張貼告示，指大廈公契不得經營賓館，但居民湯太表示，大廈內出租賓館普遍，不時見到有旅客拖篋出入，佔用公家升降機，其樓下單位亦是賓館，不時傳來濃烈煙味。她指，曾向法團成員及管業處投訴賓館問題，但亦無用。若條例能對住宅經營賓館設限是好事。

旅遊業賓館聯會主席劉功成指，修訂條例雖然下月生效，但還要看牌照處是否勤力執法，遇到投訴即時採取行動，否則有法例亦徒然。他要求政府嚴厲打擊無牌經營的Airbnb。他又指日後賓館領牌要符合公契，但新落成的大廈公契根本不容許經營賓館，舊樓卻日漸拆卸重建，政府並無想辦法讓賓館生存，只想賓館自然被淘汰，勢將影響旅客的選擇，助長無牌賓館的出現，當中藏污納垢更無王管。

香港旅館業協會創會會長梁大衞則指，收緊發牌條件恐打擊現有持牌賓館，逼賓館營運者「落草為寇」，恐日後有更多人轉營無牌賓館或Airbnb以逃避法例。Airbnb搶走了持牌賓館逾半生意，對申請多年才獲發牌照的營運者不公平。他寄望修訂條例生效後，旅管業監督可申請搜查令進入懷疑無牌處所視察或蒐證，可起阻嚇作用，打擊無牌賓館。

日後旅館業監督可向法庭申請搜查令，使用合理武力強行進入任何涉嫌被用作酒店或賓館的處所視察或蒐證，如網上出租的資料與現場證據脗合即可提出檢控。議員姚思榮認為有助進一步收緊無牌賓館走灰色地帶的空間，牌照處人員若再拖延執法是說不過去。他亦建議牌照處向曾被投訴的懷疑無牌賓館派發新例的宣傳單張，令他們有所警惕勿再違例。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：