何志平專欄：目的與手段

今天是很特別的日子！3年前的今天，噩夢為我揭開了序幕，改寫了下半生的歷史。30個月，一共是930天不見天不見日的日子，是我修行的歷練，也是催着我仰着頭面對的劫數。

紐約的看守所內，初到貴境，任人魚肉。坦然接受，一笑對之。說我冷靜得驚人，我說英文聽不太懂。胡混茫然的一天又一天。

鄰居「艾凡」（假名）是本地長大巴基斯坦裔的中年工程師，看見我可憐兮兮的，不像惡人，便跑過來聊天，淺略的自我介紹。他深諳社交之道，在這複雜環境裏的潛規矩，也不對我探長問短。更何況我的案件在當地晚間新聞節目裏也廣播了。一番寒暄閒聊過後，他解脫的說：「很多這樣的『白領案子』（非暴力，非毒品有關），都是有背後的動機而作出起訴的！這樣的案子多的是，挑選那案來訴訟，甚麼時候檢控，怎麼樣的控訴等等都有目的，按着政治上的需要、劇本和時間表而執行的。我就是活生生的例子了！10年前的事，我都忘得一乾二淨了，但檢控官今天才找我算帳！都是政治上的時機成熟了。你不用告訴我你的情況，我也不會追問下去，但是我知道背後的原因都是一樣的了吧！在這國家，別被書本上宣傳的和政客整天在喊的崇尚法治公義，人權平等的高大理想而蒙騙，這裏的法律只是為政治服務的！請記着，每個案子都有它的原因動機、導火線、時間表和最終目的！」

太深奧複雜了吧！我唯唯諾諾的敷衍幾句便散了。那天晚上沒睡好，老在咀嚼着艾凡最後的幾句話。

3年後的今天，在家裏讓透窗而來初冬的陽光曬暖着我的臉，翻看着美國大選最新發展的消息，也跟遠在他國的好友「邁斯達」（假名）老教授交換心得。

邁斯達帶着有點興奮的心情告訴我：「知道嗎？前幾天的大新聞是共和黨的元老在《紐約時報》發文說選舉結果是不會被推翻的！作者『羅夫』是前總統小布殊早年前競選州長和總統時的總設計師，他行文說無論特朗普怎樣對結果提出質疑的訴訟，都不會推翻2020年總統大選的結果。美國近代的半個世紀內，重點選票而扭轉結局的只有三次，而每一次雙邊相差的票數都是200至300張左右。今次選舉在幾個關鍵搖擺州內，民主黨都領先共和黨一萬多至10幾萬票，翻盤不易。再者，特朗普團隊需要提供有力可信的證據，顯示涉嫌成千上萬張不合法選票，才能有效的控訴選舉系統存有欺詐行為。至今也沒見任何證據。再其次，特朗普團隊在各州展開百多宗選舉訴訟案至今不是進展緩慢，便是法院不受理。到月底各州便開始覆實結果以備12月8日之選舉人團提名，為12月14日選舉人團投票選總統。這日子之後要翻盤更是難上加難！所以羅夫的結語是奉勸特朗普，要以團結國家為重，領導和平過渡，放棄不滿的情緒來盡自己的本分！」

「多麼的理性和有體面的呼喚啊！」我回應着。「那是否意味着共和黨高層也開始跟特朗普割席了嗎？」

「才不見得是！這只是掩眼法而已。」邁斯達從速回應。「我以為特朗普在各州點起法律訴訟的火頭志不在翻地方普選點票的盤子，他志在搗亂干擾12月8日選舉人團的委任，和14日選舉人團的投票！看他胸有成竹的周末去打高爾夫球，很可能他暗藏了些有力證據或黑材料，臨近12月初時才放出來，殺對方一個措手不及，也不給法院時間和機會來回應處理，那州議會內的共和黨議員便大條道理的可以『與朗共舞』，按劇本行事，把選舉人團票盡數給予特朗普了！」

我忽然記起3年前艾凡在看守所內的一番話：「每個法律案子都有它的原因動機、導火線、時間表和最終目的！」

我禁不住回問：「這裏的法律是為政治服務？是政治權力的手段？與公義無關的嗎？」