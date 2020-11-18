海關「守護者行動」破多宗冒牌口罩案　保市民權益

本港自年初爆發新冠肺炎後，全城搶購抗疫物資，海關因應社會需要展開「守護者行動」，破獲多宗大型的冒牌口罩案，有份參與相關工作的海關貿易管制處人員，當時無論是下班、下大雨、新年的時候皆需要工作，更會在行動中被誤會的市民以粗言穢語責罵，但為了保障市民的權益及安全，對工作仍無怨無悔。

海關貿易管制處主要負責保障消費者權益，及調查與商品說明有關的案件，2017年加入海關的助理貿易管制主任曾湧豪被調派至商品說明調查科，他指自己亦有負責巡查各種售賣防疫用品的零售點，即使農曆新年期間，只要「電話一到」便會立即出勤巡查，最高紀錄曾排隊逾3小時，以購得需抽查的口罩。

他回想自己曾在行動中扣查一批可能違規的產品，但在過程中遭到該區市民的圍觀及指摘，甚至有人使用粗言穢語斥罵他們，坦言當時難免感到「吃力不討好」，甚至「委屈」，但他深明工作對市民的重要性，若消毒酒精、口罩等商品的說明有失實情況，不單無法達到消毒及保護的作用，亦有可能影響到市民的健康，構成安全的隱患，因此對自己的付出無怨無悔。

海關貿易報關及制度科首席貿易管制主任歐行莊表示，貿易管制主任職系是文職的執法隊伍，發展至今共有537人，而助理貿易管制主任佔其中157人，主要分為6個部門，執行香港12條法例。而在今年初新冠肺炎爆發之際，「守護者行動」則由商品說明調查科及消費者保障科聯合負責。

歐行莊表示，貿易管制主任入職課程近期獲得資歷架構5級的資格，但作為小數文職的執法部門，希望加入該處首先要「過五關斬六將」，雖每次的招聘皆有逾萬人申請，但進行筆試及《基本法》測試後，晉級的人通常只有約500人，經遴選面試後獲取錄的人數更不到申請總數的1%。

歐表示，經取錄的人會參與海關的助理貿易管制主任的基本訓練課程，而該課程在去年進行全面的檢討、強化及提升，加入了針對領導能力的課程內容，並在今年年初展開課程評審的過程。該課程是海關第3個入職訓練課程被獲入資歷架構的認證，換言之現時所有海關的入職訓練課程皆已納入香港的官方資歷名冊。今年新入職的19名學員已在上月開始課程，預料可在明年3月獲認證。

助理貿易管制主任郭蔚澄指出，她原來在外資銀行進行內部規管工作，因嚮往監管者富有正義感的角色，在2017年加入貿易管制處，工作時的經歷令其獲益良多。她憶述自己剛出班約一個月時，在邊境管制站執法時看到一位超額攜帶配方粉的男士、他不合作之餘情緒亦十分激動，但她以專業的態度向其解釋執法的流程及其違反的法例內容，最後令他冷靜下來，終配合人員的工作。