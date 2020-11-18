Dr.東：早期胰臟癌鮮有症狀　長期腹痛胃痛要尋病因

胰臟癌是本港第五大殺手，確診人數每年持續上升，臨床腫瘤科專科醫生張寬耀指，胰臟位處腹部深處，早期的胰臟癌鮮有症狀，到出現症狀，大多已是晚期，難以手術根治，5年存活率僅有約10%，所以很多人會稱胰臟癌為癌中之王。

張寬耀續指，胰臟癌較有效的治療，仍是以外科手術切除腫瘤。但若腫瘤已擴散，無法做手術，則會採用化療和放射治療控制病情。他提到，早期的胰臟癌並不難醫，切除腫瘤手術有50%生存率，加上跟進化療，病人很大機會可康復；惟早期胰臟癌無症狀、不易發現，病人通常是體檢或做其他檢查時發現。

張表示，胰臟癌中晚期，病人會腹痛、胃痛，疼痛更會延伸至背部，亦可能會有體重下降、黃疸、腹脹便秘等症狀，與此同時，亦意味著治療難度變高。近年多了一些有用的化療藥，提高了病人的存活率，部分化療藥亦能紓緩症狀。他曾遇過一位患晚期胰臟癌的80多歲婆婆，因背痛經常要彎腰，接受化療後，她回復正常站姿，體重回升。

他亦見過一些病人長期胃痛，做過幾次胃鏡亦無異樣，一直以為只是胃炎，拖了2、3年才確診是胰臟癌，延誤了病情。他建議市民要提高意識，若然長期胃痛、找不到病因，不妨做一次電腦斷層掃描(CT)或磁力共振(MRI)，進一步找尋病因。

至於胰臟癌的成因，張指出，成因離不開不良生活習慣，其中吸煙人士患此症機會較一般人高至少1倍，更有約20%至30%個案被認為由吸煙引起。長期大量飲酒亦會導致慢性胰腺炎，增加患癌風險。有胰臟癌家族史、肥胖、年紀大等均為高危因素。他建議多食一些含奧米加3和茄紅素的食物、避開煙酒、少食紅肉及加工肉類等，都有助減低患癌風險。

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