回港易今開放即揭漏洞　在港市民亦可「假預約」

港府早前推出「回港易」計劃，讓身在廣東省或澳門的香港居民，在符合條件下豁免返港須接受14天強制檢疫的安排。計劃今日(18日)早上9時起接受預約，首批成功預約人士最早將在本月23日回港。惟東網發現，身在香港的香港居民，亦可憑其身份證成功預約「回港」時間，即每日名額有機會遭非需要人士霸佔。

身在香港的東網記者今早9時登入預約系統，並憑身份證成功預約本月23日「回港」，並未見有網絡擠塞，過程大致暢順，記者隨後亦取消有關預約。系統規定，預約市民登入網站後，需先填寫香港身份證號碼，並在15分鐘內按指示填寫個人資料及選擇預約日期，情況與早前預約全民檢測計劃頗為相似。

預約所需填寫的個人資料包括中英文姓名、出生日期等，並可選擇同行人士數量，最多3名，每名同行人士同樣要填寫個人資料。預約人士其後要選擇回港口岸，即深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸，其中使用大橋者要填寫出發地為珠海抑或澳門，之後再點選回港日期。首批「回港易」供預約是期為本月23日至29日。另外預約的市民亦可選填可接收香港短訊的聯絡電話號碼，以方便接收政府信息。

成功預約的市民會獲得「成功預約登記證明」，當中有參考編號，入境時需按關口人員指引出示其電子版本或打印版本，入境前亦應已完成透過「粵康碼」或「澳康碼」將有效檢測結果傳送到衞生署的電子健康申報系統。計劃下，深圳灣口岸的名額為每天3000個，而港珠澳大橋香港口岸則為每天2000個，名額會以先到先得形式分配。預約系統隨後會逢星期三上午9時至星期五下午6時開放，接受下一個星期一至星期日的7天期間的預約。