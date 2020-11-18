港府擬單方面放寬粵澳居民抵港檢疫安排　最快下月實施

港府推行「回港易」計劃今(18日)起接受預約，合資格的預約人士下周一(23日)起可陸續從廣東省或澳門返港並免去14天強制檢疫。有消息指，因應內地疫情受到控制，港府正積極研究擴大單向免檢疫計劃，或最快下月放寬從廣東省或澳門來港的內地居民，在同一條件下豁免14天強制檢疫抵港，更希望年底前擴大至更多其他內地省市。有議員預料放寬計劃實施後，內地人來港意欲不大，因受過去黑暴及疫情肆虐影響，香港在不少內地人眼中已成為不受歡迎的城市。

消息指，港府預計「回港易」下，欲回港的港人在首2星期後已「返得七七八八」，故有空間擴大計劃，並正研究放寬讓廣東省或澳門居民使用，使其抵港後可獲豁免14天強制檢疫。據了解，港府預料內地嚴控措施仍會維持，該批內地居民抵港後返回內地仍需檢疫，故使用量或不多，亦未定是否設配額等。不過，政府仍希望把計劃進一步放寬至其他內地省市，更會研究是否會再放寬至台灣等地。

至於港人免檢到內地要等何時，據知需等到香港確診數字「清零」後，方有希望。消息亦提到由於港人愛去的日本、韓國及泰國疫情仍然嚴重，政府暫無意與當地實施「旅遊氣泡」等。

議員麥美娟對放寬計劃表示歡迎，但過去受黑暴及疫情肆虐影響，香港在不少內地人眼中已成為不受歡迎的城市，而且現時兩地封關接近一年，內地人都習慣在內地消費模式，加上他們從香港回內地後仍需接受14天隔離檢疫，對他們而言相當不便。

她建議，港府現階段必須做好防疫工作以增進內地人來港的信心，以免受感染，並且應該加大配額，不應將內地人與香港居民來港「放入同一條隊」。