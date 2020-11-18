梁子超促以專車接載抵港人士入住指定酒店　防搭車時播毒入社區

香港連日來錄得多宗輸入個案，包括走漏尼泊爾領事館人員，政府昨日(17日)終宣布收緊屬豁免強制檢疫的外國領館及機構人員的相關安排堵漏。呼吸系統科專科醫生梁子超今早(18日)在電台節目表示，香港現時仍存在不少檢疫漏洞，他批評政府雖要求入境人士到酒店隔離，但未有指定檢疫酒店，令檢疫人士有機會乘搭公共交通工具前往各區酒店，令病毒有機會傳入社區。他又建議政府安排專車接載抵港人士前往檢疫酒店，因有關人士乘搭的車輛仍會接載其他港人，司機和酒店人員亦無健康監察，病毒很容易傳播，令本地疫情更難受控。

現時一些獲豁免檢疫人士，如非來自極高風險地區，若於出發地有作檢測，抵港毋須在機場等候檢測結果即可離開。梁認為，海外疫情反彈，有關抵港人士或在當地感染，即使來港前所做檢測呈陰性，仍可能在潛伏期內，成為防疫漏洞。

近日多間院校爆發上呼吸道感染個案，政府建議有爆發的學校須進行新冠病毒檢測並停課7日，梁認為安排合理，同時呼籲市民毋須過分恐慌，並指爆發數字增加，與衞生部門加強監察有關。

新措施下，過去14天曾到訪極高風險地區的外國領館及機構人員，須在出發前48小時內取得當地的病毒檢測陰性結果報告，抵港後亦須到衞生署的臨時樣本採集中心進行病毒檢測，並於指定地點或採集中心等候檢測結果；來港第12日須自行收集及交回深喉唾液樣本，再次進行病毒檢測。