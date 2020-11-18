傳國泰航空再削減航線　包括多條歐美航線

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，繼早前大幅裁員以及停運旗下國泰港龍航空後，今日(18日)再有報道指，國泰計劃大幅削減7條航線，包括美國華盛頓、西雅圖、紐約紐華克機場(Newark)、比利時布魯塞爾、愛爾蘭都柏林、馬爾代夫，以及英國倫敦格域(Gatwick)機場等。東網正向國泰航空查詢。

該報道引述消息指，這些航線全是虧損經營，而根據國泰航空內部文件更稱削減的7條航線為「永久性」(permanent)，但有消息人士透露，雖然被削減的航線明年肯定不會復航，但若航空旅運恢復正常的話，仍有可能會復航。然而，國際航空運輸協會(IATA)早前預計，全球客運需求到2024年，才回復2018年疫情前水平。

報道又引述國泰發言人回覆指，國泰預計明年上半年的載客量只及2019年的25%；而明年整體載客量將不及2019年的50%，經營將非常困難，經過仔細考慮後，認為在短期內不太可能繼續營運這些目的地的航班服務，強調會視乎全球動態發展，繼續檢討其航線網絡。

至於國泰航空飛往紐約甘迺迪機場(JFK)，以及倫敦希斯洛機場(Heathrow)的航線則仍然保留。目前，國泰在美國只剩下5條航線，分別來往波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約市及三藩市。而在疫情爆發後，國泰只營運香港來往洛杉磯、紐約市、三藩市的三條北美航線，波士頓、芝加哥航線暫時停運。