失業率飆升基層手停口停　工會請願促推出停工津貼

工會促請政府即時推出失業或停工現金津貼及優化綜援制度，支援失業工友。(陳嘉順攝)

本港最新失業率為6.4%，近26萬人失業。有工會今早(18日)到金鐘政府總部請願及遞信，促請政府即時推出失業或停工現金津貼，及優化綜援制度，以支援失業、停工及被減薪的工友，以及盡快推出健康碼，恢復中港兩地通關。

工聯會監察政府抗疫基金僱員權益關注組副召集人丘燿誠表示，兩期「保就業」計劃只着重向僱主派錢，對工友幫助不大，目前疫情對經濟造成的打擊比2003年沙士更嚴重，不少人失業、被迫放無薪假、扣減薪金等，認為政府應將有限資源支援受影響的行業，亦必須創造超過7.3萬個短期職位和培訓機會，例如安老和醫護行業等。

丘期望特首林鄭月娥在下周三(25日)發表的新一份施政報告，和要求勞工及福利局局長羅致光多管齊下，推出相應措施，支援失業的工友。

香港民用航空事業職工總會名譽會長張樞宏說，機場自新冠肺炎疫情爆發以來愈來愈少人使用，現時每日只餘下2000多名旅客入境，國泰航空日前宣布大規模裁員後，香港快運、香港飛機工程等公司紛紛傳出裁員或減薪消息，他促請政府向每位民航業僱員發放1萬港元抗疫津貼，同時爭取盡快推出健康碼，恢復中港兩地正常通過，讓行業早日重見生機。