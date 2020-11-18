3前議員涉違《侵害人身罪條例》　最高可判監3年

警方今早(18日)拘捕3名前立法會議員，他們涉嫌於今年5月28日上午、6月4日上午及下午的立法會會議期間，向主席方向掉下或潑出惡臭的液體，導致會議中斷。警方以涉嫌違反《立法會﹝權力及特權﹞條例》「藐視罪」及《侵害人身罪條例》的「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用或企圖施用有害物品」罪拘捕3人；根據法例，干犯前者罪名最高可被判監1年及罰款1萬港元，而後者則為最高為監禁3年。

香港法例第212章《侵害人身罪條例》中的「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用或企圖施用有害物品」罪行訂明，任何人意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而非法及惡意向該人施用或導致向該人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，或導致該人服用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

至於香港法例第382章《立法會﹝權力及特權﹞條例》中的「藐視罪」罪行及罰則訂明，任何人在立法會或任何委員會舉行會議時，引起或參加任何擾亂，致令立法會或該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷，即屬犯罪，可處罰款1萬港元及監禁12個月。如持續犯罪，則在持續犯罪期間，另加罰款每日2000港元。