25萬旅遊從業員彈盡糧絕　促政府設特殊行業防疫基金為旅業續命

受疫情重創的本港旅遊業冰封多時，而保就業計劃將於本月底結束，業界正面臨倒閉潮。香港旅行社東主協會、連同香港入境團旅行社協會、香港旅遊促進會等多個旅遊業界團體，今日(18日)登報去信行政長官林鄭月娥，指業界25萬從業員已彈盡糧絕，哀求政府提供新一輪財政支援，為旅業續命。

團體指出，旅遊業在疫情打擊下完全零收入，墮入無底深淵，且復甦遙遙無期，若11月後沒有了保就業支援，料旅行社結業潮正陸續出現。團體建議政府將旅遊業列為特殊慘痛行業，為業界推出「特殊行業防疫抗疫基金」，又促請政府在市區撥出臨時用地，直接及廉價租予未能出車的旅遊巴公司泊車。

團體促請有關當局盡快就「旅遊業賠償基金(TICF)」修例，容許回撥當中4億港元給所有合資格旅行社。又建議重開郵輪碼頭，容許業界舉辦「郵輪一天公海遊」，以增加本地遊旅行團產品的選擇，同時促請政府在市區撥出臨時用地，直接及廉價租予旅遊巴公司泊車。