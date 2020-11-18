東九龍線鐵路仍無時間表　運房局稱存技術困難

觀塘、九龍灣等地區上下班時間經常嚴重塞車，已成一眾打工仔噩夢，惟政府仍無東九龍線鐵路的時間表。運輸及房屋局局長陳帆書面回應議員提問時，重申由於東九龍線依山而建，受鐵路的爬升能力所限，部分路段需深入地底，料相關工程會有相當大的技術困難，已要求港鐵公司進一步研究如何克服困難，研究仍在進行中。

政府在早在《鐵路發展策略2014》中提出推展7個新鐵路方案，並初步建議其中的東九龍線的落實時間為2019至2025年，惟港鐵於2018年提交初步建議書後，即再無下文，至今年中陳帆在立法會上透露東九龍線建造存在技術上的重大困難。該局今回應提問時解釋，當時的落實時間謹為參考，實際計劃要取決於在詳細規劃階段進行的技術和財務研究，東九龍線興建及落成時間仍然無期。

至於九龍東交通擠擁問題，該局稱已籌劃多項設施，如市區重建局重建觀塘市中心項目中，會分階段落實多項交通改善措施，政府亦設立觀塘及九龍灣2個行動區，加建、擴闊及改善有關道路，改善交通。而政府早前在該2區制訂22項交通改善方案，現已完成當中16項，正致力盡快完成其他工程。該局補充，由將軍澳藍田隧道、中九龍幹線及和T2主幹路及茶果嶺隧道組成的六號幹線，將於2026年全線通車，料可紓緩九龍東交通負荷。