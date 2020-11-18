航管系統承辦商雷神遭內地制裁　運房局拒回應會否跟隨

由前特首曾蔭權爵士主政期間構思及拍板、民航處獲批逾15億港元的航空交通管制系統，過去曾多次爆出「冧機」事故，而承辦商美國雷神公司更於上月26日，遭中央政府制裁。運輸及房屋局今日(18日)回應議員書面質詢時，未有正面回應特區政府須否跟隨中央政府制裁有關公司，僅重申會適時檢視相應策略及安排，以確保航空安全及航管系統維修保養工作不受影響。

曾任民航機師、將於下月1日辭職生效的議員譚文豪指出，外交部上月底宣布制裁3間美國公司，即波音防務、洛歇馬丁及雷神公司，其中雷神公司為香港國際機場航管系統的供應商，並就其軟硬件提供維修保養服務，關注特區政府須否跟隨中央政府制裁有關公司，以及會否對航管系統維修保養工作有構成影響。

運房局局長在其書面答覆中，未有正面回應特區政府須否跟隨中央政府對涉事公司實施制裁，僅表示會密切留意與香港國際機場運作有關的發展，適時檢視相應策略及安排，確保航空安全及航管系統維修保養工作不受影響，以鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

運房局又指，民航處目前並無與波音防務及洛歇馬丁公司有任何合約安排；又以涉及商業敏感資料，拒絕披露涉及雷神公司的航管系統維修保養合約內容或細節，僅強調當局繼續與供應商保持密切溝通。運房局又於回應中透露，經諮詢其他政策局或部門後，根據其所得的回覆，現時並沒有其他政府部門與上述三間公司訂有合約安排。