東鐵線新信號系統再現意外　系統3度誤判列車衝燈

東鐵線新信號系統再現測試意外！為配合沙中線工程下東鐵線伸延過海，港鐵原計劃年中更新東鐵線信號系統，並逐步把該線12卡列車更換成9卡車，惟測試期間發生多次意外，自今年9月啟用前臨門「撻Q」再現事故後需重新測試，至今啟用無期。消息指，港鐵在重新測試期間，曾至少3次出現誤判列車衝燈情況。港鐵回應指，會按需要就各情況與承辦商深入分析及跟進，並適時通報相關政府部門。

據報，東鐵線再次測試新信號系統期間，系統曾3度發生誤判衝燈事件，包括10月18日、10月28日及11月6日，有列車行駛期間，車務控制中心發現系統顯示列車衝燈，即叫停所有車輛，惟其後發現並無衝燈，即系統感應與實際情況並不匹配。

有消息人士表示，有關事件屬於誤鳴情況，一般而言不會令全線停車，惟因正在進行新系統測試，為找出原因並測試不同情況才停駛，屬調校問題，正與有關承辦商跟進中，據悉新的啟用計劃並無受影響。港鐵則回應指，正繼續就東鐵線新信號系統進行不同模擬情景測試，有關事件屬模擬情景測試出現的情況

東鐵線新信號系統原定今年中已要啟用，屆時將實施舊12卡車及新的南韓制9卡車「混合跑」安排。不過，因其測試期間出現列車衝燈、顯示屏失靈等多宗意外，港鐵叫停啟用計劃，並押後至9月12日投入服務，惟投入服務前一天，港鐵再宣布有列車在測試期間「入錯線」，故再度煞停計劃，至今無啟用日期。