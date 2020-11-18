港區國安法：去年3.3萬人申良民證　 較前年增1萬人

《港區國安法》於今年6月底實施，不少人計劃移民。保安局今早(18日)在立法會上回應議員質詢時指，去年接獲3萬3千宗申請無犯罪紀錄證明書，較前年增加約1萬宗。

議員吳永嘉關注，有政團對《港區國安法》有負面看法，令國際間對《港區國安法》有負面看法，反映外資企業的擔心，關注政府會否加強與外國商會的溝通。

議員鄭松泰指，在《港區國安法》實施後，部分外資公司打算撤出香港，亦有部分經濟發展項目受阻，關注香港的經濟和民生的前景會否如政府所想像一樣樂觀。

保安局又指，《港區國安法》實施後扭轉了香港過去一年的亂局，包括暴力行為大幅下降、外部勢力意見減退、鼓吹港獨的情況亦減少，因社會暴亂行為而被捕的人數亦大減7成，特別日子作出挑釁的人數亦大減9成，認為能確保香港長遠的繁榮和穩定。他又指，《港區國安法》比其他地方的國安法所涵蓋的內容較少，批評其他國家對本港所採取的針對性措施是基於政治理由。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指，會從多方面與業界溝通，清楚表達政府的立場和看法，表明《港區國安法》實施後，不會對金融市場的正常運作不會產生影響。