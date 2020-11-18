政府多項交通資助或出現雙重補貼　勞福局研改善方案

政府現時推行多項交通費資助計劃，另亦正研究把長者2港元乘車優惠合資格年齡由65歲降至60歲，有議員擔憂會有無經濟需要的市民享有雙重或三重福利，要求政府確保公帑用得其所。勞工及福利局局長羅致光書面回應議員提問時，指會密切留意公共交通補貼計劃與個人交津計劃之間可能會出現的現雙重補貼的情況，探討改善方案確保善用公共資源。

現時政府有多項交通補貼計劃，包括幫助低收人入士往返工作地點的「鼓勵就業交通津貼計劃」、職津辦轄下的個人交津計劃、2港元乘車優惠，以及不設經濟審查的「公共交通費用補貼計劃」(「交補」)。該局指出，2港元乘車優惠受惠人的實際公共交通開支，一般不會超過其他補貼計劃的每月開支水平，故不大會出現雙重補貼，但會密切留意個人交津與「交補」間的雙重補貼情況。

該局引述運輸及房屋局資料指，「交補」自去年1月推出，至今年10月所涉補貼總額超過35億港元，即每月平均約1.6億港元，每月平均受惠人數約200萬，即每人每月平均獲補貼80港元。而計劃所涉的經常性開支約為8900萬港元。