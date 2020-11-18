青年失業率達兩成　議員促創更多職位協助就業

新冠肺炎疫情持續，失業率升至16年新高的6.4%，而20至24歲青年的失業率更高達20%，多名議員關注政府如何協助青年就業，並為到內地就業的青年提供更多配套和誘因；又有議員批評勞工及福利局局長羅致光在回應議員質詢時猶如將過去工作如數家珍，但和青年交流後發現政府支援不足，促政府再創造更多職位。羅致光表示政府在未來兩年創造大約3萬個有時限職位，其中約1萬個職位為畢業生而設；亦有支持非政府機構舉辦青年內地實習計劃。

議員李慧琼認為政府應設定特定政策，綜合幫助青年人踏出在內地就業的第一步。議員林健鋒亦認為年輕人在內地人生路不熟，商界已開展聘請年輕人於內地工作，建議政府成立特別的專責小組，資助及協助青年內地就業，並將計劃恆常化。羅表示多個部門均有參與協助青年於內地就業，政府會再探討以甚麼架構協助，解釋青年內地就業計劃始終開展時間較短。

去年反修例示威對本港青年影響深遠，議員梁志祥指造成年輕人仇視內地，認為政府若不改變青年對內地的認知，形容即使給青年1萬元也不會願意到內地就業。羅則指要改變青年思想不能單靠宣傳，更需要讓青年親身到內地體驗職場文化及建立人脈，要從探訪、體驗、實習、就業，以致創業一系列安排。

議員容海恩亦關注深圳政府於上週表示，將首次向港澳選拔公務員，約有1069人可能就業，質詢當局會如何協助本港青年應考及推廣計劃。羅表示政府會盡量將有關資訊放上政府網頁，並和本地組織平台合作宣傳。