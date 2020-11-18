村霸懶理僭建碼頭圍封照做生意　法律界指政府復修後可追討費用

西貢相思灣村違建道路開始復修，同時被揭霸佔官地的僭建碼頭，圍封後卻未有進一步行動，而被指「霸完陸地霸落海」、「神秘丁屋」業主黃子洋經營的水上活動店仍繼續營業。法律界人士指如涉事水上活動店繼續佔用官地作「私人碼頭」，須為其所作的行為負上法律責任。

神秘丁屋業主黃子洋於相思灣村一地舖營運水上活動生意，出租獨木舟、企板等。據消息人士指，黃與西貢區官員十分熟稔，不時在海鮮街飲酒聚餐。該店外岸邊原為天然海岸，樓梯旁只有大片石泥灘，後來有人涉用剷泥機於泥灘上推土，落石屎僭建一條逾3米闊的斜道伸延落海，而該店則安排客人由斜道下水乘獨木舟。

事件揭發後，西貢地政處人員曾到場視察，證實有關斜道未經批准建造於政府土地上，其後以鐵絲網圍封碼頭，並豎牌警告政府土地不得擅闖。但至今未見有人被檢控，已破壞的海岸亦未見復修。水上活動店卻照做生意，剛過去的周末大批身穿救生衣的客人從被圍封的碼頭側邊樓梯走到泥灘下水，與教練合辦的獨木舟課程亦收生如常。

執業大律師陸偉雄指，除非該水上活動店繼續佔用官地作「私人碼頭」，否則店舖仍然可以營運，而涉事佔用人須為其所作的行為負上法律責任。陸指，一般而言，地政總署發現有人霸官地後，由於難以確定佔用人身份，該署會先貼出告示，要求佔用人停止佔用，並於限期內糾正；如佔用人遵從並還原，有機會獲法庭輕判，否則該署就會視乎情況採取進一步行動，如圍封地段和檢控。另一可能情況是，該署先還原土地，檢控時再通知控方政府所墊支的金額，由法庭要求佔用人償還有關費用。