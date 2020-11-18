市民購置海外物業保障不足　陳帆拒修例

過往多次出現港人購置境外物業，因地產代理誤導而蒙受損失的情況。有議員今日(18日)在立法會會議向政府提出質詢，促政府交代相關數字，並修訂《地產代理(豁免領牌)令》加強保障本港買家。運輸及房屋局局長陳帆稱，境外物業涉及不同司法管轄區影響，港府難以完全解決問題，會着重加強宣傳公眾教育。

議員陳恒鑌稱，過往港人購置境外物業的投訴及個案所涉金額數以億計，指純粹處理境外物業的地產代理按照《地產代理(豁免領牌)令》毋須領取本港地產代理牌照，換言之不受地產代理監管局規管。他促請政府修例堵塞漏洞，取消相關豁免令，令所有地產代理均受到法例監管。

陳帆稱，警方在2018至19年期間，接獲8宗關於境外物業投資騙案案件，所涉金額約1億8200萬港元，相關案件共12人被捕，包括6名地產持牌人。他又稱，過往有不同機構接獲類似案件，由於投訴人可向不同機構投訴，機構間亦可以互相轉介，故不排除機構間個案有所重複。

對於修例堵塞漏洞，陳帆指倘若有公司同時從事香港境內、境外的物業代理工作，則需要持有監管局牌照，如公司沒有遵守監管局守則及通告，無論是否只銷售香港物業都會跟進調查。他又指，監管局於2017年12月發出銷售通告，以及對未建成物業銷售發出指引，如果持牌人違反指引亦會受到處分。但由於境外涉及不同司法管轄區及稅制影響，買家亦可輕易在網上進行買賣活動，故修例不能完全解決問題，認為加強公眾教育才是有效辦法，同時提醒市民可聘請專業人士從中協助。

議員麥美娟對陳帆的答覆感不滿，批評政府不可只勸諭市民「帶眼識人」，反而需避免市民墮入騙案。陳帆同意一般市民未能完全掌握相關法例，指市民作為精明的消費者，應向律師、物業代理人士查詢，甚至到海外親身視察，以及在購置物業前查詢可否退回訂金，而政府會加強宣傳教育，希望市民可了解更多。