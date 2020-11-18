中大研究揭娛樂場所病毒傳播鏈最長　籲第四波疫情加強防控

香港中文大學醫學院分析首兩波新冠肺炎疫情的病毒傳播高危環境，發現娛樂場所是傳播次數最多的主要接觸環境，且傳播鏈往往最長，亦會延伸至多個環境，易造成社區大爆發。研究學者認為第四波疫情仍會以娛樂場所為主，並有機會如第三波疫情出現酒店「staycation」（住宿度假）般有新群組爆發場所冒起。

研究涵蓋首兩波疫情，分析當中的社會人口統計學和流行病學數據，並區分12種接觸環境類型，包括家庭、鄰里、餐館、娛樂場所（如酒吧或卡拉OK）、私人聚會、購物、個人服務（如健身房或美容院）、工作間及交通運輸等，了解患者在環境中的接觸時間及頻率。

研究發現首兩波疫情有324宗個案與本地傳播有關連，佔總數29%，分布在123個群組中，娛樂場所造成的傳播次數最多，牽涉逾90宗個案。當中以酒吧群組傳播鏈最長，在26日內延伸出30個其他群組，涉及7種接觸環境。

不過，研究發現第三波疫情少了娛樂場所的群組爆發，但多了私人聚會如派對群組。而第三波疫情較首兩波的群組類型，新增了酒店、院舍、訓練班及工作場所。另外，食肆是社交距離措施的重點規管場所，研究發現在第一、二波和第三波期間，食肆所佔的群組比例差不多，介乎7%至8%。被問到是否食肆規管措施無效，中大醫學院何鴻燊防治傳染病研究中心副主任李瑞山表示，政府可以做的防控措施已做盡。

對於第四波疫情預測，李指以首三波疫情經驗，認為或會有新的社交爆發場所湧現。以酒店「staycation」為例，當派對房間或食肆受社交距離措施限制後，市民就發展出「staycation」活動來避開規管，李認為第四波疫情同樣要留意會否有新的環境冒起。不過，他認為娛樂場所仍會是最重要的傳播途徑，因大家未必互相認識，一旦有爆發，難以追蹤，傳播鏈往往較長，建議政府可循相關方面調整防疫政策。