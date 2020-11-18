仍在檢視罷工醫護回覆 議員促陳肇始及醫管局向延醫病人道歉

醫管局共接獲約7000宗有關醫護罷工的意見反映，正進行跟進。

醫院管理局員工於今年2月罷工，局方於上月要求有關員工解釋缺勤原因，食物及衞生局局長陳肇始指，醫管局共接獲約7000宗有關罷工的意見反映，正進行跟進，同時正檢視員工回覆，將參照法律意見作處理。有議員更要求陳肇始及醫管局就受罷工影響而延遲診治的病人道歉。

議員葛珮帆批評大量醫管局員工於疫情肆虐期間，參與罷工行動希望迫使醫管局向政府提出實施封關措施等要求，以政治訴求凌駕專業承擔，罔顧病人福祉，關注罷工的員工會否受到懲處，同時希望政府有具體措施防止日後再有罷工行動，而影響醫管局的服務。

陳肇始回應指，今年10月初向有關員工發信要求解釋缺勤原因，醫管局現正整理個別員工的回覆，將參照法律意見、相關僱傭條例、僱傭合約及人事規例，以合情、合理及合法方式作公平處理。

此外，陳表示於員工罷工期間，專科門診及其他非緊急服務減少4至6成，受較嚴重影響的服務包括新生嬰兒深切治療部、急症科、產科及心導管實驗室。醫管局總辦事處就著員工罷工情況，共接獲約7000宗意見反映、求助或投訴，當中有27宗涉及對個別病人的服務影響，醫管局正進行跟進，為病人及家屬提供適切援助。

議員容海恩批評局方一直聲稱病人福祉是優先考慮，惟當中有病人個案因醫護罷工而受延誤，要求陳肇始及醫管局向病人道歉，再研究賠償方案，惟容指「健康係用錢都買唔到」。陳肇始並無作出道歉，但感謝期間盡心盡力緊守崗位的醫護。