機構批港府撥6億元翻新公廁進度緩慢　促擴大男女廁數量比例

聯合國將11月19日定為世界廁所日，有機構今日(18日)召開記者會，報告香港公廁營運情況，並公布年度最佳公廁。機構認為公廁硬件跟衞生管理同樣重要，促政府設公共廁所署，統一管理現時分散由多個部分各自管理的公廁。

香港廁所協會今年巡查全港300多個公廁，發現政府去年撥出6億港元的公廁翻新及改建工程緩慢，更發現不少踎廁被關閉，原因是踎廁無廁板，沖廁時或令病菌散播。協會指，有關做法令市民不便，建議政府於踎廁加裝廁板。協會又指，關閉踎廁的大多是由康文署管理的公廁，其他部門管理公廁踎廁如常可使用，反映不同部門的管理方法各有不同，促政府設公共廁所署，統一管理。

協會亦提到女廁「排長龍」的問題，建議政府將男女廁設施比例，由現時的1：2增至1：3；並引入女性尿兜。該協會會長徐靖世亦提到，現時很多公廁已引入創新及人性化的設計，例如廁格內設有兒童座椅，方便父母帶同孩子如廁；又如部分廁所設有語音提示，輔助視障人士；亦有些廁所採用環保材料、加入綠化元素等。他又以今年獲得環保(創意)廁所獎的零碳天地公廁為例，指該廁所採用環保竹材料，並引入自然光及自然通風，令室內更有綠化。

就最佳公廁選舉，協會今年與香港品質保證局合作訂出新的評審標準，在舒適、通達性、安全及衞生等標準上，再加一項公廁衞生管理。在300多個公廁中，由荃灣多層停車場大廈公廁、調景嶺公共交通交換處公廁及洗衣街公廁，分別獲得金、銀、銅獎。其中獲金獎的荃灣多層停車場大廈公廁，於2006年被列為急待改善的公廁，但翻新後，引入空氣監察系統和全自動洗手、梘液、乾手三合一設備，改善地濕情況。